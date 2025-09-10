İstanbul Barosu davası 5 Ocak'a ertelendi: Davanın düşmesi talebi hükümle birlikte değerlendirilecek

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandıkları dava, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için 5 Ocak 2026'ya ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi ile avukatları katıldı.

Duruşmada, farklı şehirlerden baro başkanları da avukat olarak hazır bulundu. Farklı ülkelerden baro başkanları ile baro yöneticileri de izleyici olarak duruşmada yer aldı.

"YARGILAMA ADİL DEĞİL"

Duruşmada beyanda bulunan avukat Turgut Kazan, duruşmaların yapıldığı salonun cezaevi sınırlarında olduğunu belirterek, yargılamanın adil olmadığını ifade etti.

Kazan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sıklıkla verdiği ihlal kararlarının hükümeti bu davaya konu edilen propaganda suçuna ilişkin değişikliğe zorladığını ve bu suçların İnsan Hakları doğrultusunda nasıl değişikliğe uğradığını aktararak, Mahkeme’nin beraat kararı vermesinin İnsan Hakları doğrultusunda tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Barosunun önceki başkanlarından Av. Turgut Kazan sabahki duruşmada söz alarak 63 yılına meslektaş olarak tanıklık ettiğini belirtti ve İstanbul Barosunun tarihsel önemine dikkat çektiği bir savunma gerçekleştirdi.



Av. Turgut Kazan, Mîsâk-ı Millî’nin kabulü üzerine… pic.twitter.com/DBRyCB6qsD — İstanbul Barosu (@istbarosu) September 10, 2025

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın düşmesi yönündeki taleplerin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşmaların Silivri'de cezaevinin karşısındaki salonda yapılmasına yönelik itirazın da bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini karara bağladı.

Mahkeme, 5 Ocak 2026'ya ertelediği duruşmanın 6-7-8 ve 9 Ocak 2026'da da yapılmasını kararlaştırdı.