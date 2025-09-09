İstanbul Barosu davası: Davanın geri bırakılması talep edildi

İstanbul arosu başkan ve yönetim kurulunun "basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak", "basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılıyor.

Duruşmayı izlemek üzere Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Hukuk kurumları temsilcileri de Silivri’de bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyi, Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi'nin de yer aldığı 12 uluslararası hukuk ve insan hakları örgütünün, davanın ikinci duruşmasına ilişkin hazırladıkları ortak görüş, 5 Eylül'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Hazırlanan görüşte, davanın hukuk mesleğinin bağımsızlığına "doğrudan bir saldırı" olduğu, Türkiye'nin Uluslararası İnsan Hakları Hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği,İstanbul Barosu'nun açıklamasının, baronun insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunma yönündeki mesleki görev ve yükümlülükleri kapsamında olduğu belirtildi.

"YARGILANMAMIZIN DOĞAL HABİTATI İSTANBUL ADLİYESİ"

İstanbul Barosu yönetim kurulu üyelerinden avukat Metin İriz’in itirazıyla başlayan duruşmada İriz, "Duruşmanın nerede olacağını soranlara Silivri deyince hep ‘Silivri soğuktur’ şakasıyla karşılaşıyorum. Yargılanmamızın doğal habitatı Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’dir. Burada savunmada bulunmayacağım, Çağlayan’da olursa savunma yapacağım" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı brahim Kaboğlu ise sabah saatlerinde duruşma salonu önünde merdivenlerde bekletildiği anlarda çekilmiş fotoğraflar “Bugün İstanbul Barosu kapalı, çünkü hepimiz buradayız. Sabahleyin 8:15’te geldim. Fizik tedavilerimi askıya aldım. Cezaevi kampüsü önünde merdivenlerde oturdum. Sizin bir saat geç başlamanızı ima etmek anlamında değil ama yarın da öyle olacaksa bilelim ki ona göre gelelim. Ben de tedavimi aksatmamış olurum" notuyla paylaştı.

DAVANIN GERİ BIRAKILMASI İSTENDİ

36 sayfalık duruşmanın başka yerde yapılmasına ilişkin Anayasa’ya aykırılık itirazını mahkeme heyetine sunan baro, birçok maddeye aykırılık sebebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde bu norma karşı itiraz yoluna başvurulmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından inceleninceye kadar davanın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

Kaboğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde sav ve hükmünden beklenmeyen, zincirleme hukuk ihalelerine şahit olduk. Duruşmaların Silivri’de olmasına baştan itibaren hep itiraz ettik” ifadelerini kullandı.

Savcılık talebin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.