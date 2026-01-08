İstanbul Barosu Davası'nda son duruşma yarın görülecek: Kaboğlu'ndan çağrı

İstanbul Barosu’nun, yaşam hakkını ve herkes için hukuk ilkesini savunduğu gerekçesiyle yaklaşık bir yıldır yargılandığı davada karar aşamasına gelindi.

Dava kapsamında 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.30’da, Silivri Hapishanesi Duruşma Salonu’nda son duruşma görülecek.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, sürecin başından bu yana davanın siyasal niteliğine dikkat çekti.

Baronun yargılamanın hukuk zemininde yürütülmesi için kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

"DAVAYI HUKUK ZEMİNİNE ÇEKMEK İÇİN ÇABA GÖSTERDİK"

Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın son duruşma, son sözlerimizi söyleyeceğiz ve yargı heyeti kararını verecek. Biz haklılığımıza inanıyoruz. Kararlılıkla bu davamızı yürüttük. Bu siyasal davayı hukuk zeminine çekmek için elden gelen çabayı gösterdik. Tabii ki bu davanın beraatle sonuçlanacağı konusunda kuşkumuz yok. Öyle olması gerekiyor. Fakat karar ne olursa olsun biz büyük bir kararlılıkta güçlü bir iradeyle savunma hakkını, bütün yurttaşların hak ve özgürlük terini savunmaya devam edeceğiz. Herkes için, her zaman, her yerde hukuk dedik ve bunu bugün dediğimiz gibi yarın da söyleyeceğiz.”

Ulusal ve uluslararası çok büyük destek aldıklarını söyleyen Başkan Kaboğlu, karar duruşması için çağrıda bulundu.

Kaboğlu çağrısında şunları ifade etti:

“Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma kayda değer. Hukuk ve demokrasiyi savunanları, hukuk yoluyla demokrasi savunucularını, toplumumuzda barışın egemen olmasını isteyen, Bütün avukatları ve ilgileri yarın saat 10.30'da Silivri Hapishanesi duruşma salonunda bulunmaya davet ediyorum.”