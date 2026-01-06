İstanbul Barosu davası yarına ertelendi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen

duruşmaya, Kaboğlu'nun da arasında bulunduğu 11 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, farklı şehirlerin baro başkanları ile yöneticilerinin hazır bulunduğu duruşmada, 83 ülkenin hukukçularını temsilen 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinden baro başkanı ve yöneticiler de gözlemci olarak yer aldı.

Duruşmada söz alan Kaboğlu, savunma yapmayacağını, açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Kaboğlu, davaya konu açıklamada ifade hürriyetinin dışına çıkan herhangi bir öge olmadığını savundu.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Rukiye Leyla Süren, Ahmet Ergin ve Ezgi Şahin Yalvarıcı'nın da savunmaları alındı.

Kaboğlu'nun avukatı TBB Başkanı Sağkan, savcılığın tutumunun en baştan beri bu yargılamanın siyasi bir yargılama olduğunu kendilerine gösterdiğini savundu.

Diğer illerin baro başkanlarının da beyanda bulunduğu duruşmada, bazı sanıkların avukatları da dinlendi.

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.