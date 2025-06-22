İstanbul Barosu: Fatih Altaylı’ya yönelik haksız ve keyfi tutuklama kararı kaldırılmalı

İstanbul Barosu, gazeteci FatihAltaylı hakkındaki tutuklama kararının hukuka aykırı ve keyfi olduğunu vurgulayarak, Altaylı'nın videolu paylaşımında kullandığı ifadelerin “tehdit” suçunu oluşturmadığını ve Anayasa'nın 26. maddesi kapsamında ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Fatih Altaylı, YouTube hesabında paylaştığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘tehdit’ suçlamasıyla tutuklanmıştır. Altaylı’nın kullandığı ifadeler, Anayasa’nın 26. maddesiyle güvence altına alınmış ifade özgürlüğü kapsamındadır ve tehdit suçunu oluşturmamaktadır. Kaldı ki tehdit suçunun basit hali CMK m.100/4 uyarınca tutuklama yasağı olan suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, sırf tutuklama kararı verebilmek için hukuka aykırı biçimde, tehdit suçunun fiili saldırı olduğu yönünde zorlama bir yorum yapılmış ve böylece eylemin ‘Cumhurbaşkanına fiili saldırı’ sayılabileceği iddia edilmiştir. Oysa basın ve yayın yoluyla yapılan sözlü açıklamalar, fiili saldırı suçunu oluşturamaz. Bu husus, temel hukuk bilgisine sahip herkesin bileceği sabit bir gerçektir.

"BU HUKUK DIŞI UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR"

Ayrıca, açıkça beyan edilmemiş düşünceler üzerinden ‘niyet okuma’ yoluyla suç isnadında bulunulması, hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Kimse açıklamadığı bir düşünce nedeniyle suçlanamaz, tutuklanamaz. Buna rağmen, ceza hükümleri siyasal iktidarın çıkarları doğrultusunda eğilip bükülerek yargı eliyle baskı aracına dönüştürülmektedir. Hiç kimsenin hukuk güvenliğinin kalmadığı bir düzende adalet, yargı bağımsızlığı, demokrasi ve özgürlüklerden söz edilemez. Yargının, gazeteciler, hukukçular ve siyasetçiler başta olmak üzere toplumu susturma aracı olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu hukuk dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. Fatih Altaylı’ya yönelik haksız ve keyfi tutuklama kararı kaldırılmalı, derhal serbest bırakılmalıdır."