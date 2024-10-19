İstanbul Barosu Genel Kurul’u bugün başlıyor

HABER MERKEZİ

İstanbul Barosu, yeni yönetimini belirlemek için bugün genel kurula gidiyor. 62 bin 587 üyesi bulunan baronun genel kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ve pazar günü de kurula devam edilecek.

Bugün üyelerin yüzde 10’unun imzasının sağlanmasıyla başlayacak genel kurulda gündem ve aday tanıtımları gerçekleşecek. Yeterliliğin sağlanmasıyla beraber ise yarın oylamaya geçilecek.

Öte yandan bu dönem Baro Başkanlığı için 11 aday yarışacak.

Baro Başkanlığı için öne çıkan adaylar ise şöyle:

Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Avukat Grubu’nun adayı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, söz konusu grubun içerisinde yer alıyor. “Fikir, dayanışma, eylem” şiarıyla çalışmalarını yürüten grup, seçimlerde iddialı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ise seçimlere iki adayla giriyor. İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Gürbüz ile mevcut başkan Filiz Saraç, söz konusu grubun adayları.

Avukatın Yükselişi Hareketi adayı ise Av. Hasan Kılıç ise ‘avukat meclisi’ formülü ile daha katılımcı bir baro öneriyor.