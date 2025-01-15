İstanbul Barosu, görevden uzaklaştırma girişimine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

İstanbul Barosu, açılan davaya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmayan bu görevden uzaklaştırma girişimine karşı İstanbul Barosu Genel Kurul iradesine sahip çıkmak, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek yükümlülüğümüzdür" denildi.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Baro konuya ilişkin bugün (15 Ocak) saat 17:00'de İstanbul Barosu Merkez Binasında basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Baro'dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 14.01.2025 tarihli Davaname ile İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilmesi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Yönetim Kurulumuz İstanbul Barosu Genel Kurulu iradesi ile seçilmiş olup, Anayasaya, demokrasi ve hukuka bağlı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmayan bu görevden uzaklaştırma girişimine karşı İstanbul Barosu Genel Kurul iradesine sahip çıkmak, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek yükümlülüğümüzdür.

Bu yükümlülük gereği, 15 Ocak 2025 saat 17.00'da İstanbul Barosu Merkez Binasında bir basın toplantısı düzenlenecektir. Değerli basın mensupları ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur."