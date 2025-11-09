İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi: Bakırköy Adliyesi’ndeki ‘kedi sürgünü’ kararından vazgeçildi

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacağı duyurulan etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacak açıklamayı iptal etti.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Her ne kadar Bakırköy Başsavcılığı tarafından Bakırköy Adliyesi'ndeki kedilerin sürüleceği sebebiyle 09/11/2025 tarihinde Bakırköy Adliyesi'ne hayvanseverleri davet etmişsek de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Başsavcılığı'ndan alınan şifahi bilgilere göre kedilerin adliyeden sürülmesi kararından vazgeçilmiş olmakla yarınki davetimiz iptal edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyor ve yaşama hakkını savunuyor olacağız."