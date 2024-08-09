İstanbul Barosu için İbrahim Kaboğlu çağrısı

Haber Merkezi

“Değişim İsteyen Avukatlar” adı altında ortak bir bildiri yayınlayan bini aşkın avukat, BirGün yazarı Anayasa Hukukçusu Av. İbrahim Kaboğlu’na İstanbul Barosu Başkan Adaylığı için çağrı yaptı. İstanbul Barosu Ekim 2024’te Olağan Genel Kurulunu toparlayacak.

Genel kurul öncesi binden fazla avukat ortak bir imza metni yayınlayarak Anayasa Hukukçusu ve 1997-2001 yılları arasında İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Av. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nu baro başkanlığı için aday olmaya davet etti.

Çağrıya sosyal medya hesabı X üzerinden yanıt veren Kaboğlu, "19/20 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerde Baro Başkanlığına aday olmam için 1100’ü aşkın avukat bir bildiri ile çağrıda bulundular. Değişim için Avukatlar'ın bu çağrısı üzerine yapacağım basın toplantısına avukatları ve basın mensuplarını davet ediyorum" yanıtını verdi. Kaboğlu, bugün saat 19.00'da İstanbul Barosu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.