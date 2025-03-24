İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi: "Hak ihlalleriyle ilgili etkili soruşturma talep ediyoruz"

İstanbul Barosu İnsan Hakları İzmleme Merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasını protesto eden vatandaşların kötü muameleye maruz kaldığı ve hak ihlalleri yaşadığına ilişkin bir ön rapor hazırladı.

Raporda özetle şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmesi ve İstanbul Barosu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması üzerine İstanbul Valiliği tarafından 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmış; resmi bir karar olmaksızın, X (Twitter), Youtube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram gibi sosyal medya siteleri üzerinde bant genişliği daraltılmış, internet yavaşlatılmış; Vatan Emniyet Müdürlüğü ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne giden yollar kapatılmış ve düzenlenen eylemler sırasında İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre 323 kişi gözaltına alınmıştır.

Yetkilileri, toplanma ve gösteri düzenleme özgürlüğünün, kötü muamele yasağının ve adil yargılanma hakkının özüne dokunan ve İstanbul gibi bir şehirde milyonlarca kişinin gündelik hayatını güçleştirecek ve Anayasal bir hak olan seyahat ve dolaşım özgürlüğünü engelleyecek boyuta ulaşan müdahalelere son vermeye çağırıyor, yaşanan hak ihlalleriyle ilgili sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını sağlayacak etkili bir soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz."