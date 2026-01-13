İstanbul Barosu: Kadın hakime silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı derhal tutuklanmalı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli bir kadın hakimin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan bir erkek savcı olduğu belirtilerek, failin derhal tutuklanması çağrısında bulunuldu.

Baro tarafından yapılan açıklamada, adliyenin orta yerinde gerçekleşen silahlı saldırının, kadınlara yönelik erkek şiddetinin kamusal alanlarda ve devlet kurumları içinde de pervasızca sürdüğünü bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Kadın hakimin meslektaşı olan erkek savcı tarafından hedef alınarak yaralanmasının, kadınların güvenliği ile devletin koruma yükümlülüğünün geldiği noktayı ağır biçimde gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırının “münferit” bir olay olmadığı belirtilerek, şiddetin kaynağının eğitim, meslek, statü ya da ekonomik koşullardan bağımsız olarak erkek egemen zihniyet ve cezasızlık düzeni olduğu savunuldu. Failin yargı mensubu olmasının, sorunun istisnai değil, güç ve hiyerarşi ilişkileriyle iç içe geçmiş yapısal bir mesele olduğunu daha görünür kıldığı kaydedildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, kadınların yaşam hakkının güvence altına alınabilmesi için 6284 sayılı Kanun’un gecikmeksizin ve eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşımın şiddeti önleme, failleri etkin biçimde soruşturma ve cezasızlığı sonlandırma açısından vazgeçilmez olduğu ifade edildi.

Tüm yargı makamlarına çağrıda bulunulan açıklamada, 6284 sayılı Kanun’un etkin şekilde uygulanması, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının geciktirilmemesi ve cezasızlık pratiklerine alan açılmaması istendi.

Saldırıyı gerçekleştiren savcının derhal görevden alınması, tutuklu yargılanması ve üst sınırdan cezalandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireylere değil, adaletin kendisine yönelmiş bir saldırı olduğu ifade edildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, saldırıda yaralanan kadın hakime geçmiş olsun dileklerini ileterek, dosyanın takipçisi olacaklarını ve şiddete maruz bırakılan tüm kadınlar için mücadeleyi sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.