İstanbul Barosu: Madencilere destek için Ankara’ya gidiyoruz
İstanbul Barosu, ücretlerini alamadıkları için eylem ve açlık grevi başlatan Doruk Madencilik işçilerine destek amacıyla 29 Nisan'da Ankara'ya gitme kararı aldı. Avukatlara destek çağrısı yapıldı.
Baro'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, ödenmeyen ücretlerini alabilmek için Ankara’ya yürüyen ve 8 gündür açlık grevinde olan "madencilerin haklı mücadelesinin yanındayız" denildi.
Açıklamanın devamında "İstanbul Barosu olarak madencilerle dayanışmak, hak arama mücadelesine destek olmak için 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gidiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Barosu, ulaşım için otobüsün kaldırılacağını belirtti.
Otobüsün kalkış saatleri ve yerleri şöyle:
29 Nisan Çarşamba
05:30 - Bakırköy Ömür Plaza önü
06:00 - Taksim AKM önü
06:30 - Kadıköy Evlendirme Dairesi önü