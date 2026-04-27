İstanbul Barosu: Madencilere destek için Ankara’ya gidiyoruz

İstanbul Barosu, eylemlerini sürdüren doruk Madencilik'te çalışan madencilere destek verme amacıyla Ankara'ya gideceklerini duyurdu.

Baro'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, ödenmeyen ücretlerini alabilmek için Ankara’ya yürüyen ve 8 gündür açlık grevinde olan "madencilerin haklı mücadelesinin yanındayız" denildi.

Açıklamanın devamında "İstanbul Barosu olarak madencilerle dayanışmak, hak arama mücadelesine destek olmak için 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gidiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Barosu, ulaşım için otobüsün kaldırılacağını belirtti.

Otobüsün kalkış saatleri ve yerleri şöyle:

29 Nisan Çarşamba

05:30 - Bakırköy Ömür Plaza önü

06:00 - Taksim AKM önü

06:30 - Kadıköy Evlendirme Dairesi önü