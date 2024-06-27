İstanbul Barosu: Meslektaşlarımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz

İstanbul Barosu tarafından, avukatlar Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya'ya müvekkilleri ile görüşmeye gittikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şiddet uygulandığı bildirildi. Polis şiddetini kınayan Baro, şiddet uygulayan kolluk görevlilerinin derhal görevden uzaklaştırılmasını istedi.

İstanbul Barosu, avukatlar Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya'ya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şiddet uygulandığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç tarafından okunan açıklamada, "27 Haziran 2024 tarihinde Baromuz üyesi meslektaşımız Av. Şehnaz Altunkaya ve Van Barosu üyesi meslektaşımız Av. Bahtiyar Kandeğer’in müvekkilleri ile görüşmeye gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uğradığı polis şiddeti nedeniyle yaralandıklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Avukat Hakları Merkezi tarafından meslektaşlarımızla iletişime geçilmiş, Baro Başkanımız meslektaşlarımızla görüşmüş ve Merkez avukatlarımızla birlikte meslektaşlarımız Müracaat Savcılığında ifadeye vermeye geçmiştir. Süreç, meslektaşlarımızla birlikte Avukat Hakları Merkezimizce takip edilmekte ve gerekli destek sağlanmaktadır.

Darp raporunda açıkça şiddetin izleri tespit edilen meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz. Kolluk tarafından savunma makamına karşı günden güne artan şiddet politikasını reddediyoruz. Avukatlar, bu şiddet politikasına asla geçit vermeyecek ve görevlerini yapmaktan geri durmayacaklardır. Yetkili makamlara avukatlara yönelik bu tür eylemlere karşı önlem alınmasının gerekliliğini hatırlatıyoruz.

"ŞÜPHELİ POLİSLER HAKKINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

Şiddet faili memurların adli ve idari kolluk görevine devam etmeleri savunma makamı ve yurttaş için açık bir tehdittir. Meslektaşlarımıza şiddet uygulayan polis memurları hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeli ve hak ettikleri cezayı almaları konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için ilgili polis memurları idari mercilerce görevden uzaklaştırılmalı, Adli mercilerce de gerekli koruma tedbiri kararları derhal alınmalıdır.

"AVUKARA SALDIRI YARGIYA VE YURTTAŞA SALDIRIDIR"

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İstanbul Barosu olarak meslektaşlarımızın yanında ve dayanışma halinde olduğumuzu, şiddetin avukatları görevlerini yapmaktan geri durduramayacağını ve şiddete teslim olmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

ÇHD: İŞKENCE İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

ÇHD İstanbul Şubesince sosyal medyadan yapılan açıklamada da hiçbir delilin yok edilmemesi; işkence yapan, emri veren, göz yuman herkesin cezalandırılması için çaba harcanacağı belirtilerek, "İl Emniyet Müdürlüğünde polis işkencesine maruz bırakılan iki meslektaşımızın memur suçları soruşturma bürosundaki ifadeleri tamamlandı, sürecin takipçisiyiz. Savunmaya yönelik saldırılara karşı meslektaşlarımızla dayanışmaya ve işkenceyle mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.