İstanbul Barosu'na soruşturma: Başkan Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri ifade verdi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri bugün ifade verdi.

TBB BAŞKANI'NDAN SORUŞTURMAYA TEPKİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Sağkan, hukuka aykırı ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapılan soruşturmaya karşı İstanbul Barosu’nun yanında savunma mesleğini savunmak için adliyede olduklarını belirtti.

Erinç Sağkan, şunları söyledi: "İstanbul Barosu'nu savunurken, aynı zamanda bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşımızın en temel hak ve özgürlüklerini savunmak için buradayız. 147 yıldır İstanbul Barosu bunu yapıyor. Her bir yurttaşımızın temel hak ve özgürlüklerini savunuyor. Cumhuriyetin kurucu değerlerini savunuyor. Laikliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunuyor. İşte bugün, o ses susturulmaya çalışılıyor. Onun için buradayız."

"İSTANBUL BAROSU 147 YILDIR KORKMADI"

Bir hukuk kurumu olarak yürütülen usulsüz soruşturmalara meşruiyet kazandırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen Sağkan, şöyle devam etti:

“O nedenle bugün burada soruşturma nedeniyle ifade vermek için hazır bulunmuş değiliz. Düğmenin ilk baştan yanlış iliklendiği bir soruşturmaya meşruiyet kazandırmayacağımızı, burada ifade veren şüpheli pozisyonuyla bulunmadığımızı, Adalet Bakanlığı’nın 13’nolu ilk genelgesi uyarınca genelgeye uygun şekilde sadece beyan vermek üzere burada bulunduğumuzu ifade edeceğiz. Usul esastan mukaddemdir. Usul kurallarına uymamak öyle ‘aman ne olacak ki’ denilerek geçiştirilecek konular değildir. Usul, esastan çok daha önemlidir. O nedenle bugün İstanbul Barosu Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sayın savcılara usulü yerine getirme konusundaki beyanlarımızı ileteceğiz. Ancak ilk söylediğimi son söz olarak yine ifade etmek istiyorum. Tarih önünde kimin mahkum olacağını hep birlikte göreceğiz. İstanbul Barosu 147 yıldır korkmadı, sinmedi, cesaretle hakkın, hukukun, adaletin yanında yer aldı. Bundan sonra da yer almaya devam edecektir".