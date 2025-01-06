İstanbul Barosu'na soruşturma: Yarın ifade verecekler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma gerekçesi olarak İstanbul Barosu'nun gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama gerekçe gösterildi.

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yarın (7 Ocak) Çağlayan Adliyesinde ifade vereceği duyuruldu.

Açıklamada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çeşitli illerden çok sayıda Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesinin de destek için adliyede olacağı belirtildi.