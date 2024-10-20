İstanbul Barosu'nda seçim günü: 12 aday yarışıyor

İstanbul Barosu başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 64 bin 72 seçmenin oy kullanması için 161 seçim sandığı kuruldu.

İstanbul Barosu seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Dün (19 Ekim Cumartesi) başlayan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda baro üyelerinin yargı ve meslek sorunları görüşülmüş, 2022-2024 yılına ait mali raporun okunup, tartışılmıştı.

12 ADAY YARIŞIYOR

Toplam 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 12 aday Baro Başkanlığı için yarışacak.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışacak.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katıldı.