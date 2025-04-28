İstanbul Barosu'ndan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Barosu, 1 Mayıs'a ilişkin olarak, "Savunmanın ve emeğin hakları için 1 Mayıs mitinginde buluşalım" başlıklı açıklama yaptı.

"Sendikalar ve meslek örgütleriyle birlikte Kadıköy'deki mitingte olacağız" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs emek mücadelesinin tarihsel belleği ve dayanışmanın simgesidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu gün, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda tarihsel hafızanın yaşatılması, emeğin görünürlüğünün sağlanması, başta işçiler olmak üzere emeğiyle geçinen tüm meslek gruplarının hak ve talepleri ve kolektif haklarının ifadesi açısından önem taşımaktadır.

Ülkemizde 2025 1 Mayıs’ına tarihte eşine az rastlanır şekilde hukuksuzluklarla girilmektedir. Seçilmişler, siyasetçiler, gençler, demokrasi, hukuk ve hak talep eden tüm yurttaşlar hukuk hiçe sayılarak sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alınmakta, kitlesel olarak tutuklanmaktadır.

"KADIKÖY’DEKİ 1 MAYIS MİTİNGİNDE OLACAĞIZ"

Bu hukuksuzluklardan birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 27 Kasım 2012 tarihli, 38676/08 Başvuru Numaralı ve Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023 tarihli ve 2016/14517 başvuru numaralı kararlarının uygulanmaması ve Taksim Meydanı’nın idari bir kararla işçi sınıfı ve sendikalara kapatılmasıdır. İstanbul Barosu olarak bir kez daha vurguluyoruz ki hiçbir idari tasarruf Anayasa'nın ve temel hakların üzerinde olamaz. Anayasal haklar sınırlandırılamaz, tarihsel hafıza mekânları keyfi idari kararlarla kapatılamaz. Hukukun üstünlüğü, yalnızca metinlerde değil uygulamada da yaşatılmalıdır. Bu vesileyle, başta kamu otoriteleri olmak üzere tüm ilgili kurumları, AİHM ve AYM kararlarına ve evrensel insan hakları standartlarına uygun hareket etmeye çağırıyoruz.

Öte yandan İşçi avukatlık giderek yaygınlaşmakta, meslektaşlarımız yoksullaşmakta ve hatta işsiz kalmaktadır. Savunma büyük bir saldırı altındadır. Avukatlar sadece mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmakta, dosyalarda müdafilik yapmaları engellenmekte, haklarında adli kontrol tedbirine karar verilmekte ve tutuklanmaktadır. Meslektaşlarımız, emniyete ve hatta Adliyeye dahi alınmamakta, icra mahallinde, sokakta saldırıya uğramaktadır.

Bu koşullarda girdiğimiz 1 Mayıs’ta, sendikalar ve meslek örgütleriyle birlikte Kadıköy’deki 1 Mayıs mitinginde olacağız. Tüm meslektaşlarımızı savunmanın ve emeğin haklarını savunmak üzere İstanbul Barosu pankartı altında buluşarak 1 Mayıs mitingine katılmaya davet ediyoruz."