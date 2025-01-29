İstanbul Barosu'ndan '3 günlük bilanço' açıklaması

İstanbul Barosu son olarak gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Son 3 günde yaşanan tutuklama ve gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, bir hakkın kullanımına ceza verilemeyeceğinin Türk Ceza Kanunu’nda düzenlendiğinin anımsatıldığı hatırlatıldı.

"Ülkemiz, hukuksuzluk ve keyfiliğin karanlığına gömülmüş durumdadır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Üç Günlük Bilanço... Baromuz yönetim kurulu üyesi Av. Fırat Epözdemir, kesinleşmiş takipsizlik kararı olan bir dosyadan hukuksuzca delil üretilerek tutuklanmıştır. Menajer Ayşe Barım, on iki yıl önceki görüşmeleri gerekçe gösterilerek 'hükümeti yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştır. Gezi protestoları, on iki yıl sonra sanatçılar üzerinden topluma korku salmak amacıyla suçlamalara dayanak yapılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise olağan siyasi beyanlar gerekçe gösterilerek jet hızıyla soruşturmalar açılmaktadır.

"GAZETECİNİN HABER VERME HAK VE GÖREVİ ANAYASAL KORUMA ALTINDADIR"

İstanbul Barosu, insan haklarını ve hukuku savunduğu için yargılanmaktadır. Bir hakkın kullanımına ceza verilemeyeceği Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Haber verme hakkını kullanan gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştır. Toplumun haber alma hakkı, gazetecinin haber verme hak ve görevi anayasal koruma altındadır. Hukukçular, gazeteciler ve siyasetçiler hukuksuz soruşturmalarla susturulmaya çalışılırken binlerce yurttaş da artık "Sabaha karşı kapım çalınır mı?" endişesiyle yaşamaktadır.

Ülkemiz, hukuksuzluk ve keyfiliğin karanlığına gömülmüş durumdadır. Hukuk güvenliğinin tesisi için meslek onuruna sahip hâkim ve savcıları göreve çağırıyor; yargı mensuplarını Anayasa'ya ve yasalara uymaya davet ediyoruz."