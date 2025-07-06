İstanbul Barosu'ndan avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Barosu, Avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirerek, avukat-müvekkil görüşmelerinin gizliliğinin ihlal edildiğini ve savunma hakkının kısıtlandığını belirtti.

Baro tarafından son aylarda belediye başkanlarına, siyasetçilere, gazetecilere ve avukatlara yönelik sürdürülen gözaltı ve tutuklamalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye, bu sabah yine gözaltına alınan belediye başkanlarının haberleriyle güne başladı. Uzun süredir tutuklu bulunan çok sayıda belediye başkanına, kayyım atanan il ve ilçe belediyelerine ve seçilmiş yöneticilere her gün yeni gözaltı ve operasyon dalgaları eklenmektedir. Bu durum açıkça göstermektedir ki 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri siyasi iktidar tarafından tanınmamakta ve halk iradesine saygı duyulmamaktadır. Demokrasi ve hukuk dışı uygulamalar Anayasal düzeni tehdit etmektedir.

Öte yandan, Baromuz üyesi Av. Onur Büyükhatipoğlu da, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Basına yansıyan açıklamalara göre, meslektaşımıza yönelik suçlamada yine yakın zaman önce tutuklanan Av. Mehmet Pehlivan ile benzer şekilde, avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilmiştir.

Son aylarda öğrencisinden gazetecisine, sıradan yurttaştan siyasetçisine toplumun tüm kesimlerine yönelen soruşturma ve gözaltı dalgalarının, yargının savunma öznesi avukatları da hedef alıyor olması, avukatların tümüyle mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturma ve tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalması, savunma hakkını da ortadan kaldırmaya yönelik son derece tehlikeli bir hamledir. Eğer savunma tehdit altında ise adalet de tehlikededir; adalet tehdit altında ise Cumhuriyet de tehlikededir.

Anayasal anlamda Hakimlik ve Savcılık mesleğinin bulunmadığı, yargı pratiğinin tümüyle siyasi iktidarın kendi bekası için araçsallaştırıldığı bir dönemde avukatlık yapmak, aynı zamanda bu kurguyu bozmaya çalışmak anlamı taşıdığı için suç olarak görülmektedir. Müvekkiline hukuki yardımda bulunan, cezaevinde görüş yapan, dosya takibinde bulunan, kısaca mesleğini dikkat, özen ve sorumlulukla yerine getirerek görevini ifa eden her avukat, siyasi iktidar nezdinde suç işlemektedir!

İstanbul Barosu olarak açıkça ifade ediyoruz: eğer avukatlık yapmak artık suç olarak görülüyorsa, 67 bini aşkın üyemiz ve her biri avukatlık görevini onurla yerine getiren tüm meslektaşlarımız avukatlık yapma suçunu işlemektedir ve bundan böyle de işlemeye devam edecektir! Suç olan savunmayı susturmaktır. Avukatlığı suç olarak görenlere ise tek sözümüz, bir gün herkesin avukata ve adalete ihtiyacı olacağı ve o zaman geldiğinde suçlu olarak gördükleri avukatların, yine aynı özen ve sorumlulukla onları savunacakları gerçeğidir."