İstanbul Barosu'ndan bilgilendirme: Gözaltına alınanlar için temel haklar ve hukuki dayanaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan eylemler devam ediyor.

Eylemler nedeniyle başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen eylemlerde 1.133 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, gözaltına alınanların temel haklarını paylaştı.

"Temel Haklar ve Hukuki Dayanaklar" başlıklı bilgilendirmede, "Yakalanan kişinin kendi seçtikleri yakınlarına derhal haber verilmesi zorunludur" denildi.

"Gözaltına alınan kişinin avukat isteme hakkı vardır ve bu hak engellenemez" denilen bilgilendirmede, "Hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolla delil göstermeye zorlanamaz. Hiç kimse gözaltındayken telefon şifresi vermeye zorlanamaz, şiflerini paylaşmadıkları için tutuklanamaz ya da hapis cezası ile cezalandırılamaz" ifadelerine yer verildi.