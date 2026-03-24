İstanbul Barosu'ndan BirGün Gazetesi'ne İsmail Arı için dayanışma ziyareti

İstanbul Barosu yönetimi, tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı için BirGün'e destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu, Arı'nın tutuklanma sürecine dair bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, pazar günü sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

İSMAİL ARI'DAN MESAJ

Tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, cezaevinden yurttaşlara seslendi.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne götürülen Arı, buradan gönderdiği mesajında "Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti" ifadelerini kullandı.

"Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi" diyen Arı, mesajında gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkılmasını istedi.

"Gazetecilik kazanacak" diyen muhabirimiz İsmail Arı'nın mesajı şöyle:

"Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti.

Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi.

Gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkın.

Herkese bolca selam.

Gazetecilik kazanacak!

Tutuklu Gazeteci İsmail Arı"