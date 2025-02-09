İstanbul Barosu'ndan birgun.net yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki: Derin bir endişe duyuyoruz

İstanbul Barosu Basın ve İletişim Komisyonu olarak, gazetemiz BirGün'ün internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yapılan gözaltıları derin bir endişe ve üzüntüyle karşıladıklarını belirten İstanbul Barosu, gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu'nun X hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Barosu Basın ve İletişim Komisyonu olarak basın mensuplarının yanındayız ve basın özgürlüğünün korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.