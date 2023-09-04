İstanbul Barosu'ndan Can Atalay çağrısı

İstabul Barosu, 9 Eylül'de AYM önünde Gezi tutuklusu milletvekili Can Atalay için basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

İstanbul Barosu, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Gezi tutuklusu Can Atalay için hukukun uygulanması çağrısı yapmak amacıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

8 Eylül Cuma saat 14.00'te yapılması planlanan açıklama için İstanbul'dan araç kaldırılacağı da duyuruldu.

İsanbul Barosu'nun duyurusu şu şekilde: