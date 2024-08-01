İstanbul Barosu'ndan Can Atalay çağrısı

İstanbul Barosu, AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan 'Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi yok hükmünde' kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "AYM'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır" denildi.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hükmünün iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan "Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi yok hükmünde" kararına ilişkin İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, açıklama yaptı.

"Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır" diyen Saraç, "Karar sadece Anayasa'ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, açıklamasında şunları belirtti:

Anayasa Mahkemesi Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Yargıtay Dairesinin uymama kararı veremeyeceğini belirterek, Hatay Milletvekili meslektaşımız Av. Şerafettin Can Atalay’ın kesin bir mahkumiyet kararı olmadığı halde milletvekilliğinin düşürülmesinin geçersizliğini tespit etti.

Ülkemizdeki sorun hukuk devletinden uzaklaşılmasıdır.

Karar sadece Anayasa'ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır.

Anayasa madde 153’e göre, “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

AYM'nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır!"