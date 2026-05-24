İstanbul Barosu'ndan CHP Genel Merkezi'ne yapılan müdahaleye tepki: "Sessiz kalmayacağız"

İstanbul Barosu, CHP Genel Merkezi’ne yönelik müdahaleye karşı İstanbul’da üç ayrı noktada düzenlenecek basın açıklaması ve oturma eylemlerine katılacağını duyurdu. Baro, “Halk iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkıyoruz” açıklamasını yaptı.

Açıklamada “Serbest seçimler yoluyla iktidarın el değiştirmesini önlemek için yargının araçsallaştırılmasına, demokrasinin ve örgütlü siyasal katılım hakkının yok sayılmasına, hukuk devletinin askıya alınmasına karşı sessiz kalmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

‘Anayasal demokrasi ve hukukun yolunu açmanın Baroların görevleri arasında olduğu’ belirtilen açıklamada Demokratik siyasetten ve anayasal düzenden vazgeçmiyoruz” denildi.