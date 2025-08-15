İstanbul Barosu'ndan Diyanet'in kadınların miras hakkıyla ilgili cuma hutbesine tepki: Laik hukuk düzeninin ihlali anlamı taşımaktadır

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbesinde yer alan, ''Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek Ilahi adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır'' ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın miras hakkıyla ilgili açıklamalarının Anayasa’nın "kanun önünde eşitlik" ilkesine, “Ailenin eşitlik esasına dayalı korunması” yükümlülüğüne ve ''Anayasa hükümlerinin tüm devlet organlarını bağlayıcı olduğu''' kuralına aykırı ifadeler içerdiği hatırlatıldı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin ''Eşit miras hakkı Anayasal bir haktır'' başlıklı açıklaması şöyle:

''Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri uyarınca, kadın ve erkek mirasçılar eşit paya sahiptir. Bu düzenlemeler dini yorumlarla değiştirilemez; Anayasa'nın üstünlüğü ve kanunilik ilkesi gereğince bağlayıcıdır. Kadınların miras hakkını sınırlandırmaya yönelik bu söylemler, yalnızca eşitlik ilkesini ihlal etmekle kalmamakta; laik hukuk düzeninin ihlali anlamını da taşımaktadır.

Anayasa ve yasalara aykırı yönlendirmeler hukuken geçersizdir ve sorumluluk doğurur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Anayasa'nın 136. maddesi gereğince belirlenmiş olan görev tanımı içinde hareket etmeye davet ediyoruz. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak; kadınların yasal haklarının korunması, laiklik ilkesinin savunulması ve Anayasa'nın üstünlüğü için buna karşı örgütlenmek istenen tüm hukuki girişimleri yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde; ‘Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır’ şeklindeki açıklamaları, kadınların Anayasa'nın 10’uncu maddesinde düzenlenen 'kanun önünde eşitlik' ilkesi, 41’inci maddesinde güvence altına alınan 'Ailenin eşitlik esasına dayalı olarak korunması' yükümlülüğü ve 11’inci maddesinde yer alan "Anayasa hükümlerinin tüm devlet organlarını bağlayıcı olduğu' kuralına açıkça aykırı ifadeler içermektedir.''