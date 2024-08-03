İstanbul Barosu'ndan Instagram sansürüne tepki

Instagram'a erişimin engellenmesine tepki gösteren İstanbul Barosu, kararın gerekçesinin bir an önce açıklanması çağrısı yaparken, "Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim engellenmesine tepki gösterdi.

Baronun açıklamasında, “Erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını, bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz” denildi.

AYM'nin benzer yasaklar için verdiği hak ihlalleri kararlarının da hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Engelleme kararının gerekçesi resmi olarak açıklanmamış olsa da ifade özgürlüğünün bir parçası olan bilgi ve iletişim özgürlüğünün korunması gerektiğini, Anayasa Mahkemesi’nin benzer durumlar için verdiği ihlal kararları dikkate alınarak ilgili sosyal ağa erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını; bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz.”