İstanbul Barosu'ndan kayyum tepkisi: Anayasa maddelerine aykırı

İstanbul Barosu, TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına "Gerçekleşen uygulamalar Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağdaşmadığı gibi Anayasa’nın 19, 26, 28 ve 35. maddelerine de aykırıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Barosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınması ve kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Basın hürdür, sansür edilemez" başlıklı açıklamada, kayyum ve gözaltı uygulamalarının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Baro'nun açıklamasında şunlara yer verildi:

"Bugün gazeteci Merdan Yanardağ’ın casusluk suçu ile ilişkilendirilerek gözaltına alınmasının ardından Tele1’e de kayyım atandığı öğrenilmiştir. Gerçekleşen uygulamalar Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağdaşmadığı gibi Anayasa’nın 19, 26, 28 ve 35. maddelerine de aykırıdır. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin güvencelere riayet edilmeyerek ceza muhakemesi usulünün kirletilmesi esasın dayanaksız oluşunun da başlıca göstergesi olarak anlaşılmaktadır. Her gün toplumu bilgilendirme çabası içinde olan gazetecilerin, siyasi parti yetkililerinin, insan hakları savunucularının şiddete uğradığı yahut gözaltına alındığı; demokratik kamu kurumlarına, iktisadi isletmelere ve özgür basın-yayın kuruluşlarına kayyım atandığı bir sistematik uygulama Anayasa’nın 2. maddesi ile korunan Cumhuriyet’in nitelikleri ile de çelişmektedir.

Cunhuriyet’in 102. yaşını kutlamak üzere olduğumuz bu günlerde tekrar yineleriz ki hukukun üstünlüğünü savunmak ve insan haklarını korumakla yükümlü olan İstanbul Barosu ve avukatlar, hür düşüncenin, basın hürriyetinin ve demokrasinin güvencesi olmayı sürdürecektir."