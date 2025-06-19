İstanbul Barosu'ndan Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Mesleğimizin temeli kriminalize edilmiştir

İstanbul Barosu,, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''nun avukatı Mehmet Pehlivan''ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada kararın avukatlık mesleğinin temel faaliyetlerinin suç sayılması ve kişi özgürlüğü ilkesinin açıkça ortadan kaldırılması anlamına geldiği belirtildi ve "Meslektaşımız hakkındaki tutuklama kararı, yalnızca avukatlık faaliyetlerine dayandırılmış; bu yönüyle, mesleğimizin temeli kriminalize edilmiştir!" denildi..

İstanbul Barosu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Av. Mehmet Pehlivan avukattır, avukatlık yapmıştır, İstanbul Barosu üyesidir! Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan hakkında İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen tutuklama kararı, avukatlık mesleğinin temel faaliyetlerinin suç sayılması ve kişi özgürlüğü ilkesinin açıkça ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Anayasa’nın 19. Maddesinde yer alan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik bu haksız müdahale, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin ölçütlerin belirlendiği Anayasa'nın 13. Maddesinde yer alan ölçülülük ve hakkın özüne dokunma yasağının ihlalidir.

Meslektaşımız hakkındaki tutuklama kararı, yalnızca avukatlık faaliyetlerine dayandırılmış; bu yönüyle, mesleğimizin temeli kriminalize edilmiştir!

Tutuklama koşulları asla var olmadığı halde açıkça meslektaşımızın mesleği ve müvekkilleri tutuklama sebebi yapılmış, kişi özgürlüğünü koruyan anayasal zırh delinmiştir! Meslektaşımızın kişi özgürlüğünün bu şekilde ortadan kaldırılması, yalnızca bireysel değil; avukatlar için kurumsal ve kamusal bir ihlaldir. İstanbul Barosu olarak, meslektaşımızın mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılmasını kabul etmiyor; bu ağır adaletsizliğin derhal sona erdirilmesini ve meslektaşımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Tekraren bildiririz ki; Av. Mehmet Pehlivan avukattır, avukatlık yapmıştır, İstanbul Barosu üyesidir!"