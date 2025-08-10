İstanbul Barosu'ndan Rezan Epözdemir açıklaması: Peşinen suçlu ilan etmek, masumiyet karinesinin ihlali niteliğindedir

İstanbul Barosu, bugün gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'le ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "kısıtlılık kararı bulunan bir dosyada olan bilgi ve belgelerin bazı basın yayın organlarında paylaşılıp, baro üyesi avukat Rezan Epözdemir’i peşinen suçlu ilan etmenin masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde olduğu" ifade edildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, baro üyesi avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı, arama işlemi tedbirleri uygulandığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CMK'nın 130. maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine meslektaşımızın bürosunun arama işleminde hazır bulunulmuş, hukuki süreç merkezimizce takip edilmiştir. CMK'nın 145. maddesi gereği, ifadesi alınacak kişilerin bir davetiye ile çağrılması usulü atlanılarak, doğrudan gözaltı tedbiri uygulanması hukuken kabul edilebilir bir uygulama değildir.

Yine, kısıtlılık kararı bulunan bir dosyada olan bilgi ve belgelerin bazı basın yayın organlarında paylaşılıp, baromuz üyesi avukat Rezan Epözdemir'i peşinen suçlu ilan etmek, masumiyet karinesinin ihlali niteliğindedir.

İstanbul Barosu, tüm soruşturmalarda olduğu gibi avukatlar hakkında yürütülen soruşturmalarda da adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ve mesleki bağımsızlık başta olmak üzere tüm hukuki güvencelerin eksiksiz biçimde korunmasını, hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez bir gereği olarak görmekte ve sürecin yakından takipçisi olmaya devam etmektedir."