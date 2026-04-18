İstanbul Barosu'ndan “Söz Basında” paneli: Gazeteciler, ifade ve basın özgürlüğünü tartıştı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, basın özgürlüğü ve gazetecilerin yaşadığı sorunları gündeme taşımak amacıyla “Söz Basında” başlıklı bir panel düzenledi.

Bugün İstanbul Barosu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte gazetecilik mesleğinin güncel sorunları, ifade özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerin durumu ele alındı.

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, konuşmacı olarak söz aldığı panelde Sincan Cezaevi'nde olan tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'nın mesajını okudu.

Arı, mesajında her koşulda gazetecilik yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Arı'nın mesajı şöyle:

"Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü büyük bir saldırı altında. Çok basit, daha doğrusu sıradan ifadelerle sokak röportajları bile artık tutuklama gerekçesi yapılıyor. Bu iktidar can çekişen basının da son nefesini vermesini istiyor. Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve ben uydurma soruşturma dosyaları ile tutuklandık. Bu iktidar hem bizim gazetecilik yapmamızı istemiyor hem de dışarıdakilere gözdağı veriyor. Bayram için gittiğim aile ziyaretinde, Tokat’ta tüm akrabalarımızın kapısına dayandılar. Bir gazeteciyi gözaltına almak için uyuşturucu baronuna operasyon düzenler gibi jandarmasıyla, polisiyle eş zamanlı operasyon düzenlediler. Peki ne için? Gazeteci İsmail Arı’yı susturmak için. Her şeye rağmen bu ülkede korkmayan, sinmeyen milyonlar var. Her koşulda gazetecilik yapmaya devam edeceğim! Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sevgiler."