İstanbul Barosu'ndan tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'a ziyaret: "Savunmaya yönelik saldırılar derhal son bulmalı"

İstanbul Barosu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda "Anayasaya aykırı şekilde özgürlüğünden alıkonulan Baromuz üyesi Av. Mehmet Pehlivan'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde yeni adli yıl vesilesiyle ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.

Pehlivan'ın avukatlık görevini yerine getirdiği için özgürlüğünden yoksun bırakıldığını söyleyen Kaboğlu, savunmaya yönelik saldırıların derhal son bulması ve Pehlivan'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Anayasaya aykırı şekilde özgürlüğünden alıkonulan Baromuz üyesi Av. Mehmet Pehlivan'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde yeni adli yıl vesilesiyle ziyaret ettik. Av. Mehmet Pehlivan avukatlık görevini yerine getirdiği için özgürlüğünden yoksun kılınmış durumda. Savunmaya yönelik…

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında İBB'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım'ın beyanlarındaki bazı iddialara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla 19 Haziran'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.