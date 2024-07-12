İstanbul Barosu'ndan vekillere çağrı: Eşitliğe aykırı düzenlemeye karşı çıkın!

İstanbul Barosu, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır" düzenlemesi ile ilgili, "Erkek eş ömür boyu kendi soyadını kullanıyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması eşitlik kuralına aykırıdır" tepkisini gösterdi. Vekillere çağrı yapılan açıklamada, "TBMM’de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

İstanbul Barosu, tepki çeken "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır" düzenlemesi ile ilgili milletvekillerine çağrıda bulundu.

İstanbul Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Adalet Komisyonu’nda 9. Yargı Paketi görüşmeleri tamamlanmış ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Medeni Kanun’un 187. Maddesi’ndeki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır' düzenlemesi tekrar, aynen geçirilmiştir" anımsatmasında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararında yazılı gerekçeleri ve Anayasanın 10. ve 41. Maddelerini yok sayarak eşitliğe aykırı iptal edilen hükmün aynen getirilmek istenmesi asla kabul edilemez, kabul etmiyoruz! Soyadı, bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsurudur."

"EŞİTLİK KURALINA AYKIRI"

"Kişiliğin bir parçası olan soyadını taşımak yalnızca bir yükümlülük değil aynı zamanda Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında bir haktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erkek eş ömür boyu kendi soyadını kullanıyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması eşitlik kuralına aykırıdır. Anayasa’nın 10. Maddesi kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin bu eşitliğin yaşama geçirilmesiyle yükümlü olduğu belirtilmesine rağmen anne babanın farklı soyadı kullanmasının çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği, aile bağının korunması ve soybağının doğru tespit edilmesi şeklindeki gerekçeler, devletin eşitliği sağlama yükümlülüğüne aykırı, kadını ailede ikincil konuma sokan gerekçelerdir. Yapılacak yasal düzenlemenin kadını yargı yoluna başvurmak zorunda bırakmayarak tek başına kendi soyadını kullanmasına olanak sağlayacak şekilde yapılması gerekir."

"DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKIN"

Milletvekillerine çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezimiz AYM iptal kararı gerekçelerine uygun, evlenen kadının soyadıyla ilgili bir kanun teklif önerisi ve gerekçesini hazırlamış, kamuoyuyla paylaşmış, TBMM’ye ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)'na göndermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok sayan Kadın-erkek eşitliğine aykırı, kadınların beklentilerini karşılamayan 9. Yargı Paketindeki soyadı ile ilgili yasa teklifine karşı çıkıyor ve TBMM’de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz!"