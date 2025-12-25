İstanbul Barosu'ndan yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi'ne tepki

İstanbul Barosu, 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yargılama pratiğini, savunma makamının konumunu ve temel hak rejimini doğrudan etkileyen yapısal sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

İstanbul Barosu'nun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak anılan düzenlemeler Meclis’te kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Torba yasa, çok sayıda temel kanunda kapsamlı değişiklikler içermekte; bu yönüyle yalnızca teknik bir mevzuat güncellemesi değil, yargılama pratiğini, savunma makamının konumunu ve temel hak rejimini doğrudan etkileyen yapısal sonuçlar doğurmaktadır.

29 Kasım 2025 tarihli duyurumuzda da ifade edildiği üzere İstanbul Barosu tarafından yasama sürecinin başından itibaren düzenlemeler incelenmiş; kabul edilen değişikliklerin özellikle avukatlık mesleğinin bağımsızlığı, ceza adalet sisteminin ilkeleri, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve kişi özgürlüğü bakımından ciddi riskler barındırdığı tespit edilmiş, görüş ve önerilerimiz teklif sunulduğu günden bu yana paydaşlara iletilmiştir.

İstanbul Barosu olarak, önemli ve sonuç doğurucu değişikliklerin başlıklar hâlinde değerlendirildiği açıklamaya internet sitemizden (https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=20113) veya QR kodu okutularak ulaşılabilir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”