İstanbul Barosu olağanüstü kurultaya gidiyor

İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu ile 10 Yönetim Kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Savcılığın talepleriyle ilgili açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, soruşturmanın anayasaya aykırı olduğunu ve İstanbul Barosu’na dışarıdan müdahale edildiğini söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu’nun 23 Şubat’ta kurultaya gideceğini duyurdu.

İstanbul’daki tüm avukatları kurultaya davet eden Kaboğlu, “23 Şubat kurultayı, demokrasinin ne olduğunu, demokrasinin ancak hukuk yoluyla işlediğini, inşa edilebileceğini, İstanbul Barosu’nun 66 bin 67 avukatı, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün baroların desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, yasama, yürütme ve yargıya anayasal organlara duyuracak” dedi.