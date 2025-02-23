İstanbul Barosu olağanüstü kurultaya gidiyor

İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu ile 10 Yönetim Kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmasının ardından aldığı kararla bugün olağanüstü kurultaya gidiyor.

Kongre, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekliyor. 20 Ekim’de göreve gelen baro yönetimine karşı hiçbir grup aday göstermeyecek.

Haliç Kongre Merkezi girişine “İstanbul Barosu susmayacak” yazılı pankart asıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "23 Şubat 2025'i, Haliç Kongre Merkezinde "hukukun üstünlüğü ve insan hakları" günü ilan edelim. Haydi, hep birlikte; dayanışma ve umutla" dedi.

İstanbul Barosu'nun değerli üyeleri, sevgili meslektaslar,



23 Şubat 2025'i, Haliç Kongre Merkezinde "hukukun üstünlüğü ve insan hakları" günü ilan edelim. Haydi, hep birlikte; dayanışma ve umutla! — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) February 23, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu'nun gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in 21 Aralık 2025'te Suriye'de öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama sonrası İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazdığı iddianame ile Baro Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınması ve yerlerine yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de duruşma için 4 Mart gününü belirlemişti.

Mahkemenin duruşma günü verdiği 15 Ocak’ta Barolar Birliği’nin de katılımıyla İstanbul Barosu’nda yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı.