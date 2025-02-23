İstanbul Barosu olağanüstü kurultaya gitti: "Baskılara biat etmeyeceğiz"

Ebru ÇELİK

İstanbul Barosu, Prof. İbrahim Kaboğlu ile 10 Yönetim Kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ardından Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Haliç Kongre Merkezinde yapılan kongreye, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye’nin dört bir yerinden baro başkanı ile avukatları, siyasi parti temsilcileri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda hukuk temsilcisi de katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından divan seçimiyle başlayan kongrede divan başkanı Hasan Fehmi Demir oldu.

Salonda "Hak, hukuk, adalet", "Savunma susmadı, susturulamaz" sloganları atıldı.

Kongrede konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Türkiye’de 2 aydır yargı mensuplarının aracılığıyla savunma nasıl çökertilir diye prova yapılıyor. 11 üyeli yönetim kurulu eksiktir, delil üretilerek özgürlüğünden alıkonulmuştur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı konuşmada, "Hukuksuz suç duyurularıyla, cunta döneminde dahi işletilmemiş görevden alma hükümleriyle cübbemizi iliklememiz isteniyor ya da bekleniyor ise şunu tekrar ifade edelim. İktidarların sağladığı güce tapmayız, zulme ve baskıya boyun eğmeyiz, biat etmeyiz. Eğilmeyiz, bükülmeyiz çünkü gücümüzü erkten değil; haktan, halktan ve hukuktan alırız. Hak bildiğimizi söylemekten asla vazgeçmeyiz. Çünkü biliyoruz ki, biz susarsak, savunma susarsa adalet susar" ifadelerini kullandı.

"GÜCÜMÜZÜ HALKTAN, HUKUKTAN ALIYORUZ"

Sağkan, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi hukuksuz, mesnetsiz suç duyurularıyla, cunta döneminde dahi işletilmemiş görevden alma hükümleriyle cübbemizi iliklememiz isteniyor ya da bekleniyor ise şunu tekrar ifade edelim. İktidarların sağladığı güce tapmayız, zulme ve baskıya boyun eğmeyiz, biat etmeyiz. Eğilmeyiz, bükülmeyiz çünkü gücümüzü erkten değil; haktan, halktan ve hukuktan alırız. Hak bildiğimizi söylemekten asla vazgeçmeyiz. Çünkü biliyoruz ki, biz susarsak, savunma susarsa adalet susar. Adaletin sustuğu bir yerde de ne demokrasi ne düzen ne de kalkınma olur. Tam da bu yüzden, ülkemizin bugünü ve geleceği için bizim susma hakkımız yok. O nedenle tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyor, İstanbul Barosu’nu ve Genel Kurulu’nun iradesini savunuyoruz. Her zaman yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi.”

CAN ATALAY HATIRLATILDI

Milletvekilliği düşürülen eski Hatay Milletvekili Can Atalay'ı da hatırlatan konuşmacılar, Atalay'ın Olağanüstü Genel Kurul çağrısına ilişkin “Her dönem yasaları, hak ve özgürlükleri savunma yolunda zorluklarla, baskılarla karşılaşsa da her birini demokrasiden yana duruşuyla atlatan baromuz ve meslektaşlarımız bu günleri de birlik ve dayanışmayla atlatacaktır” mesajını da aktardı.