İstanbul Barosu, Sazlıdere Barajı’nda keşif yaptı: Sazlıdere ranta kurban edilemez

EBRU ÇELİK

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı havzası, Kanal İstanbul projesi kapsamında başlatılan TOKİ konut projeleriyle birlikte büyük bir tehdit altında. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, baraj havzasının kıyısından başlayarak yürüyüş yaptı, ardından şantiyelerin görüldüğü noktada basın açıklaması düzenledi. Baro, “Suyu, toprağı ve geleceği savunmak için buradayız” mesajını verdi.

YÜRÜYÜŞ SAZLIDERE'NİN ARDINDAN ŞANTİYEDE SON BULDU

Akşam saatlerine yaklaşırken baraj çevresinde bir araya gelen İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Sazlıdere’nin kıyısında kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Avukatlar, meraların TOKİ’ye devredildiği alanlardan geçerek, barajın kıyısında yükselen şantiyeleri inceledi. İnşaat makinelerinin gürültüsü eşliğinde yapılan gözlem sonrası heyet, açıklamalarını şantiyeyi doğrudan gören bir noktada yaptı.

750 BİN KİŞİNİN SUYU TEHLİKEDE

Baro’nun işaret ettiği tehlike büyük. 19 Mart darbe girişiminin ardından hız kazanan Kanal İstanbul projesi kapsamında, yaklaşık 750 bin kişinin su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere Barajı havzası ranta açılıyor. TOKİ’nin 250 bin konutluk projesi, yalnızca doğayı değil, bölgedeki yaşamı da tehdit ediyor.

"HEM SUYU HEM DE HUKUKU SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Gülay Çolak Çalışkan, adli yıl açılışını bu yıl Sazlıdere’de yapma kararlarının tesadüf olmadığını vurguladı:

“Bugün yalnızca bir su havzasını değil, hukuku da savunmak için buradayız. Demokrasinin ve hukukun ağır şekilde zedelendiği, çevre kıyımlarının her gün arttığı bu dönemde adli yıl açılışımızı çevresel adalet temasıyla yapmayı tercih ettik.”

Çalışkan, üç ay önce bölgede yaptıkları keşifte sınırlı alanda başlayan tahribatın kısa sürede genişlediğini belirterek şunları söyledi:

“O gün küçük bir yıkımı gözlemlemiştik. Bugün görüyoruz ki baraj havzasının çok daha büyük bölümü hukuka aykırı biçimde işgal edilmiştir. Yasal zorunluluk olan altyapı tesisleri yapılmaksızın en hızlı şekilde büyük alanların betonlaştırıldığını görüyoruz. Burada en az 10 bin konut yapılacağı beyan ediliyor. Barajın diğer kıyısında ise ‘göl manzaralı’ diye pazarlanacak 2,5 milyon metrekarelik alan imara açıldı. İtirazlar sürerken inşaat ihalelerine başlanması hukuksuzluğun geldiği noktayı göstermektedir.”

Çalışkan ayrıca Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasına girdiğini hatırlatarak, “Her damla suyun korunması gerekirken, Bakanlık kendi stratejisine aykırı biçimde İstanbul’un hayat damarını yok ediyor” dedi.

"HALK ARTIK KAMUYA KARŞI DOĞAYI SAVUNUYOR"

Baro üyeleri açıklamalarında, son yıllarda rezerv alan uygulamaları ile yerel yönetimlerin bypass edildiğini, yurttaşların mülkiyet haklarının yok sayıldığını belirtti. Çalışkan, “Artık vatandaş kamuya karşı havasını, suyunu, toprağını savunmak zorunda bırakılıyor. Biz hukukçular olarak bu mücadelede halkın yanında olacağız” diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ AYNI ZAMANDA ÇEVRE DEVLETİDİR"

Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ise konuşmasında çevre hakkını Anayasa ve uluslararası sözleşmeler temelinde ele aldı. Türkiye’nin yalnızca hukuk ve sosyal devlet değil, aynı zamanda bir çevre devleti olduğunu söyleyen Kaboğlu, şu vurguyu yaptı:

“Anayasamızın değiştirilemez maddeleri, devletin çevreyi koruma yükümlülüğünü güvence altına alıyor. Türkiye’nin ekolojik anayasal düzeni, Montrö, Barselona ve Bükreş sözleşmeleriyle uluslararası düzlemde de destekleniyor. Dünyada başka hiçbir bölgede bu üç sözleşmenin aynı topraklarda birleştiği bir örnek yok. Bu da Sazlıdere’ye özel bir önem kazandırıyor.”

Kaboğlu, bölgede yapılacak her müdahalenin yalnızca bugünkü değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını da ihlal edeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Burada kesilecek her ağaç, kurutulacak her su damlası, Türkiye’nin ekolojik düzenine karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bölge tarihin, kültürün ve coğrafyanın doğal değerlerinin buluştuğu bir yerdir. O nedenle burada atılacak her yanlış adım, Anayasa’da güvence altına alınmış çevre hakkının ihlali anlamına gelir. Çevre hukukunun temel ilkesi olan ‘geriye götürülemezlik’ burada en güçlü şekilde uygulanmalıdır.”

Kaboğlu ayrıca Türkiye’nin imza attığı uluslararası çevre anlaşmalarını hatırlatarak, “Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi… Hepsi çevreyi korumayı taahhüt ederken, aynı devlet eliyle bu havzanın yok edilmesi açık bir çelişkidir” dedi.

"SAZLIDERE YALNIZCA İSTANBUL'UN SUYU DEĞİL"

Açıklamalar, “Sazlıdere yalnızca İstanbul’un suyu değil, Türkiye’nin geleceği. Biz avukatlar, doğa için, yaşam için, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz” sözleriyle son buldu.