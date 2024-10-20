İstanbul Barosu seçimini İbrahim Kaboğlu kazandı

İstanbul Barosu Başkanlığı seçiminde Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Kaboğlu yarışı önde bitirdi.

Baro başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinde başladı.

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 64 bin 72 seçmenin oy kullanması için 161 seçim sandığı kuruldu.

9'da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan BirGün yazarı İbrahim Kaboğlu seçimi kazanarak baronun yeni başkanı oldu.

Oylamada ilk sonuçlar şu şekilde: İbrahim Özden Kaboğlu: 1497 Hasan Kılıç: 1410 Turgay Bilge: 1309 Ali Gürbüz: 826 Filiz Saraç: 769 Hakan Çatak: 440 Abdülhalim Yılmaz: 314

İstanbul Barosu seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Dün (19 Ekim Cumartesi) başlayan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda baro üyelerinin yargı ve meslek sorunları görüşülmüş, 2022-2024 yılına ait mali raporun okunup, tartışılmıştı.

12 ADAY YARIŞTI

Toplam 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 12 aday Baro Başkanlığı için yarıştı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarıştı.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katıldı.

CAN ATALAY'DAN MESAJ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davasından iki buçuk yıldır cezaevinde olan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ayrıca milletvekilliği düşürülen Can Atalay da Baro Seçimleri öncesi sosyal medya hesabı X’ten bir mesaj yayımladı.

Atalay mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Barosu Genel Kurulu Sayın Divanı’na Anayasa’ya aykırı olarak, Anayasa’nın askıya alınması pahasına Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutulmaya devam ettiğim için önceki genel kurulumuza olduğu gibi bu Genel Kurulumuza da katılamıyorum. Mazeretimin kabulünü diliyorum. Tüm uluslararası kurallar; insancıl hukuka ilişkin kazanımlar ayaklar altına alınarak Gazze’de sürdürülen soykırımcı savaş ve Lübnan’ın işgali girişimi koşullarında; ülkemizde Anayasal düzenin askıya alınmasına ve hukukun temel ilkelerinin dahi çiğnenmesine ilişkin zorlu görevler yüklenen İstanbul Barosu Genel Kurulumuzu selamlar, başarılar diliyorum. Avukatlık Kanunumuz, barolarımızı ve bizleri “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak”la yükümlü tutuyor. Kanun, barolarımızı “avukatlık onurunun” korunmasıyla görevlendiriyor. “Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak”, “avukatlık onuru”muzun gereğidir. “Avukatlık onurumuz”u, keyfiliğe karşı kuralları ve kurumları savunarak, Anayasal düzenin askıya alınmasına ve hukukun temel ilkelerinin çiğnenmesine karşı durarak sonuna kadar savunacağız. Böylesi zorlu görevlerle karşı karşıya olduğumuz bir ortamda İstanbul Barosu Genel Kurulumuzu selamlıyor ve başarılar diliyorum."