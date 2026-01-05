İstanbul Barosu yargılanıyor: Silivri'deki duruşma yarın savunmalarla devam edecek

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin, Suriye’de yaşamını yitiren gazetecilere ilişkin yapılan açıklamalar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava, Silivri’de bulunan Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde kurulan duruşma salonunda yapılıyor. Bugün başlayan yargılamanın 9 Ocak Cuma gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

11:00 başlayan duruşmada İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Av. Rukiye Leyla Süren, Genel Sekreteri Av. Hürrem Sönmez, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Ahmet Ergin, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Metin İriz, Av. Mehmedali Barış Beşli, Av. Yelde Kocak Urfa, Av. Fırat Epözdemir, Av. Ezgi Şahin Yalvarıcı, Av. Ekim Bilen Selimoğlu ve Av. Bengisu Kadı Çavdar ile müdafileri hazır bulundu.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınması ve mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

83 ÜLKEDEN GELEN HUKUKÇULAR TAKİP EDİYOR

MLSA'nın aktardığına göre davayı, 83 ülkeden hukukçuları temsil eden 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin temsilcileri aralarında birçok baro başkanı ve üst düzey yöneticinin de bulunduğu isimler, gözlemci olarak takip ediyor. Mahkeme salonunda bulunan uluslararası barolar şu şekilde:

Almanya Federal Barosu, Almanya Barolar Birliği, Berlin Barosu (Almanya), Karlsruhe Barosu (Almanya), Brüksel Barosu (Belçika), Charleroi Barosu (Belçika), Liége-Huy Barosu (Belçika), Bulgaristan Yüksek Baro Konseyi, Sofya Barosu (Bulgaristan), Haskovo Barosu (Bulgaristan), Paris Barosu (Fransa), Marsilya Barosu (Fransa), Lyon Barosu (Fransa), Bordeaux Barosu (Fransa), Lille Barosu (Fransa), Toulouse Barosu (Fransa), Montpellier Barosu (Fransa), Rennes Barosu (Fransa), Grenoble Barosu (Fransa), Hauts-de-Seine Barosu (Fransa), Saine-Saint-Denis Barosu (Fransa), Amsterdam Barosu (Hollanda), Rotterdam Barosu (Hollanda), İspanya Ulusal Barolar Konseyi, Cenevre Barosu (İsviçre), Bologna Barosu (İtalya), Brescia Barosu (İtalya), Torino Barosu (İtalya), Norveç Barolar Birliği ve Polonya Baro Konseyi.

Ayrıca duruşmada yer alan hukuk birlikleri ve dernekler de şu şekildeydi:

Berlin/Hamburg Ceza Savunma Dernekleri Organizasyon Ofisi, Almanya Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği (RAV), Fransa Baro Başkanları Konferansı, Fransa Ulusal Barolar Birliği (CNB), Avukatlar İçin Avukatlar (L4L), Sınır Tanımayan Savunma – Dayanışma içinde Avukatlar (DSF-AS), Uluslararası Avukatlar Birliği – Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü (UIA-IROL), Tehlike Altındaki Avukatlar İçin Uluslararası Gözlemevi (OIAD), Avrupalı Demokrat Avukatlar (AED/EDL), Hollanda Sosyal Avukatlar Birliği (VSAN), Ortak Hukuk Geleneğine Sahip Uluslararası Barolar Konferansı (CIB), Avrupa Barolar Federasyonu (FBE), Belçika Fransızca ve Almanca Konuşan Barolar Birliği (OBFG), İsviçre Demokratik Hukukçular Birliği (DJS), Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları İçin Avukatlar Birliği (ELDH), Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) ve İtalyan Ceza Avukatları Odaları Birliği Tehdit Altındaki Avukatlar Gözlemevi (UCPI).

SAVCI, ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Savcı, duruşma arasında sunduğu mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mütalaada yer alan ifadelerin tamamı ise şu şekilde:

“Eylemlerinde Terörle Mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hâle getirilen terör örgütü üyelerine yönelik faaliyeti savaş suçu olarak değerlendirdikleri, PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıdıkları, öldürülen terör örgütü mensuplarından çatışma bölgesinde katledilen gazeteci olarak bahsedilmesinin örgüt üyeliğini özendirici mahiyette olduğu, bu suretle terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla propaganda yaptıkları, bu nedenle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 (1. ve 2. cümle) maddelerinde düzenlenen Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapma suçunu işledikleri; ayrıca toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili olarak, devletin kurum ve organları tarafından terör örgütü mensubu olmalarına rağmen gazeteci olarak tanıtılan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in katledildiği yönünde, ülkenin iç ve dış güvenliği ile kamu düzenine ilişkin gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni zedelemeye ve halk arasında endişe yaratmaya yönelik saikle hareket ettikleri, bu itibarla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A ve 218. maddelerinde düzenlenen Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu da işledikleri anlaşılmıştır. Belirtilen suçların birlikte işlenmesi suretiyle birden fazla kanun maddesinin ihlal edilmesine rağmen, sanıkların eyleminin tek olması nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima hükmü gereğince, sanıklar hakkında daha ağır cezayı gerektiren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca hüküm kurulması gerektiği değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle sanıklar İbrahim Özden Kaboğlu, Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekim Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın iştirak hâlinde gerçekleştirdikleri eylemlerine uyan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 (1. ve 2. cümle) maddesi gereğince cezalandırılmaları gerektiği...”

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, esas hakkındaki savunmalara geçmeden önce davanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek bu konuda beyanda bulunacağını ifade etti. Kaboğlu, duruşmayı izlemeye gelen ve 83 ülkeden hukukçuları temsil eden 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin isim ve ülkelerini tek tek sayarak teşekkür etti.

KABOĞLU, TCK'NİN 217/A MADDESİNİN UNSURLARINI SIRALADI

Baro Başkanı Kaboğlu, iki ayrı itirazından ilkinde, kendilerine yöneltilen suçlamalardan biri olan Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesinin Anayasa’nın 2. (hukuk devleti), 25. (düşünce ve kanaat özgürlüğü), 26. (ifade özgürlüğü) ve 90. (uluslararası sözleşmelerin üstünlüğü) maddelerine aykırı olduğunu belirterek iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaboğlu, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin unsurlarını sıralayarak, “"Anayasa’ya göre, bir bilginin gerçeğe aykırı olması tek başına suç sayılmaz; bunun suç kapsamında değerlendirilebilmesi için kamu barışını bozması gerekir. Bu ise toplumu oluşturan farklılıklar arasındaki ahengin bozulması anlamına gelir" dedi. Kaboğlu, ayrıca maddeyi iptal talebiyle inceleyen dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın karşı oy gerekçesini duruşmada okudu. Baro Başkanı Kaboğlu, “Somut suç”, “somut tehlike” ve “yakın tehlike” koşullarının oluşmadığını belirtti.

Kaboğlu, ortada bir “somut tehlike suçu” bulunmadığını vurgulayarak İstanbul Barosu’nun bu gerekçeyle yargılanmasını eleştirerek, “Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi, savaş hali için öngörülmüş bir düzenlemedir; ancak olağan hukuk koşullarına uyarlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Esasen bu madde, Anayasa’nın 15. maddesinde tanımlanan olağanüstü durumlar için kurgulanmış bir suç tipidir. Türkiye savaş halinde olsaydı geçerli olabilecek bu maddenin, olağan bir dönemde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle suçun kanuniliği ilkesine aykırıdır. Bu madde bir dayatma haline gelmiştir; Meclis’te çoğunluk kimdeyse, o çoğunluğun oylarıyla kabul edilmiştir” dedi.

"217/A MADDE ANAYASA’YA AYKIRIDIR VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALIDIR"

"Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından çok önemli bir ayrım var” diyen Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sayın heyetin, benim ve yönetim kurulumun niyetini nasıl okuduğunu bilmiyorum. Niyet okumak benim uzmanlık alanım değil. Ama heyetin Anayasa’nın 25. maddesini okumasını öneriyorum. Bu maddeye göre herkes, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir; kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz, düşüncelerinden dolayı kınanamaz veya suçlanamaz. Savaş halinde bile bu hak geçerlidir. Anayasa’nın bu açık güvencesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bizim niyetimizi okuyarak nasıl dava açabiliyor? Yargılamadaki diğer usulsüzlüklere girmeden önce, bu temel Anayasa ihlaline dikkat çekmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi açıkça Anayasa’ya aykırıdır ve bu nedenle yürürlükten kaldırılmalıdır."

SAVCI YALNIZCA "PROPAGANDA" SUÇLAMASI YÖNÜNDEN CEZA İSTEDİ

Yemek ve ihtiyaç molası için duruşmaya saat 12.30’da ara verildi. İstanbul Barosu davasında savcılığın duruşma arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Baro yönetiminin “Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın” başlıklı X açıklaması suçlama konusu yapıldı.

Savcı, açıklamada adı geçen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in “terörist” olduğunu ileri sürerek, İstanbul Barosu’nun paylaşımının terör örgütü propagandası içerdiğini savundu. Bu nedenle Baro yöneticilerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi uyarınca (basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak) cezalandırılmasını talep etti. Her ne kadar dava hem bu madde hem de TCK 217/A (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) kapsamında açılmış olsa da, savcı yalnızca “propaganda” suçlaması yönünden ceza istedi.

Kaboğlu’nun sözlerini tamamlamasının ardından, avukatı Duygu Köksal savunmaya başladı. Köksal, iddianamede yöneltilen Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin neden Anayasa’ya aykırı olduğunu ve bu nedenle davanın hukuki temelden yoksun olduğunu ayrıntılı şekilde anlattı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, Anayasa’ya aykırılık iddiasına ilişkin olarak duruşma savcısının görüşünü sordu. Savcılık makamı, ilgili maddelerin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından incelenip reddedildiğini belirterek, bu tür itirazların yalnızca yargılamayı sürüncemede bırakacağını ve ciddi nitelik taşımadığını savundu. Bu nedenle talebin reddini istedi. Heyet, ara karar için müzakereye geçti.

Mahkeme, ara kararında TCK 217/A ve TMK 7/2 maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebini reddetti. Talep, ilgili maddeler hakkında daha önce soyut norm denetimi yapılmış olması ve ciddi bulunmaması gerekçesiyle kabul edilmedi.

Ara kararın ardından avukatlar Bengisu Kadı Çavdar, Ekim Bilen Selimoğlu, Fırat Epözdemir, Hürrem Sönmez, Mehmedali Barış Beşli ve Yelda Koçak Urfa'nın esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması alındı. Metin İriz ise savunmayı avukatlarının yapacağını ifade etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 10.30'a ertelendi.

"BU İDDİALAR TAMAMEN MESNETSİZDİR" Turkey Human Rights Litigation Support Project, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu insan hakları ve hukuk meslek örgütleri, bugün yaptıkları ortak açıklamada, İstanbul Barosu Başkanı ve on yönetim kurulu üyesi hakkında süregelen davanın ve baro yöneticilerinin “terör örgütü propagandası yapmak”tan cezalandırılması yönündeki savcılık talebinin, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve demokratik normların içinde bulunduğu vahim durumun çarpıcı bir yansıması olduğunu belirtti. Açıklamada, 5-9 Ocak arasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve karar duruşması olması beklenen duruşma öncesinde yetkilileri, ceza yargılamalarının kötüye kullanılmasına derhal son vermeye ve suçlamaları düşürmeye çağırdı. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Hukuka uygun ve hak temelli bir açıklamanın, bilinçli bir şekilde silahlı bir örgütün amaçlarına hizmet ettiğini öne süren bu iddialar tamamen mesnetsizdir ve hukuki dayanaktan yoksundur. İnsan hakları ihlallerini ve hukukun üstünlüğünü ilgilendiren konularda görüş bildirmek İstanbul Barosu’nun yasal ve etik görevidir. Savcının yaklaşımı, baronun hem iç hukuk hem de uluslararası insan hakları hukuku ve standartları uyarınca korunan bu görevini yerine getirmesinin bilfiil suç olduğunu öne sürmektedir. Savcının ifade özgürlüğü hakkının meşru kullanımını bir terör suçu olarak yorumlaması, ceza hukukunun kötüye kullanımı ve yargı tacizi niteliğindedir. Avukatların ve avukatlık meslek örgütlerinin ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kullanmalarının kriminalize edilmesi, onların hak ve rollerini güvence altına alan bu belgelerin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 11. maddeleri ile, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19., 22. maddelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26., 27. ve 33. maddelerine aykırıdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu, Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daştan ve Bilgin'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan soruşturmalara atıf yapılarak "terör soruşturması" başlatılmıştı.

İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler ve görevler dışında kullandığı öne sürülmüştü.

İddianamede, İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede siyasi yasak da istenmişti.