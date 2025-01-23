İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, İstanbul Havalimanı’ndan gözaltına alındı.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın duyurduğu habere göre, Epözdemir’in bürosunda ve ikametinde polisin arama çalışmaları devam ediyor.

DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni başkan ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır” denilmişti.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadesi alınmıştı.

İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu ile 10 Yönetim Kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmasına yaptığı basın toplantısında 28 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gideceklerini duyurmuştu.