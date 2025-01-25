İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Epözdemir hakkında tutuklama talebi
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Epözdemir, PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, Strasbourg’da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, uçakta gözaltına alınan Epözdemir’in ofisinde arama yapılırken, 24 saat boyunca avukat görüş yasağı getirilmişti.
Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Epözdemir, savcıya ifade verdi.
Evrensel'in aktardığına göre, savcılık, Epözdemir’i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti
AVUKATLARA ENGEL
Öte yandan adlşyede avukatların ve milletvekillerinin sorgunun yapılacağı koridora geçişlerine izin verilmedi.
Avukatlar yasağı "Avukat susmadı, susmayacak" sloganı atarak protesto etti.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, 23 Ocak'ta PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.