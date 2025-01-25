İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Epözdemir tutuklandı
Avrupa Konseyi toplantısından dönerken gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fırat Epözdemir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gözaltına alınan Fırat Epözdemir, savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, Strasbourg’da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, uçakta gözaltına alınan Epözdemir’in ofisinde arama yapılırken, 24 saat boyunca avukat görüş yasağı getirilmişti.
Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Epözdemir, savcıya ifade verdi.
Evrensel'in aktardığına göre, savcılık, Epözdemir’i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
AVUKATLARA ENGEL
Öte yandan adlşyede avukatların ve milletvekillerinin sorgunun yapılacağı koridora geçişlerine izin verilmedi.
Avukatlar yasağı "Avukat susmadı, susmayacak" sloganı atarak protesto etti.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, 23 Ocak'ta PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.