İstanbul Barosu’na uluslararası insan hakları ödülü

Tehlike Altındaki Avukatlar Uluslararası Gözlemevi (OIAD) tarafından her yıl verilen İnsan Hakları Ödülü, bu yıl İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Baro Yönetim Kurulu’na verildi.

İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığına yönelik kararlı savunuları nedeniyle verilen ödül, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen OIAD Genel Kurulu’nda açıklandı. Genel Kurula İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da katıldı.

"BAROLAR ANAYASAL AKTÖRLERDİR"

Genel Kurulda bir konuşma yapan Kaboğlu, baroların yalnızca bir meslek örgütü olmadığını vurgulayarak, “Barolar, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri savunmakla yükümlü Anayasal aktörlerdir. İktidarların keyfiliğe sapmaması, yurttaşların haklarının korunması ve yargı bağımsızlığının teminat altına alınması baroların varlığı ve etkinliğiyle mümkündür” dedi.

Kaboğlu, İstanbul Barosu’nun son dönemde yaşadığı müdahalelere dikkati çekerek, “Baroların susturulmaya çalışılması yalnızca savunma hakkına değil, demokratik toplum düzenine de doğrudan bir tehdittir. Bu nedenle İstanbul Barosu’nu savunmak, Türkiye’de hukuk devletinin ve Anayasal düzenin yeniden inşası mücadelesinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

"GÖZLEMEVİ: CİDDİ HAK İHLALİ"

OIAD Genel Kurulu’nda yapılan açıklamada, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına varan süreçlerin, uluslararası hukuk çevrelerinde ciddi bir hak ihlali olarak değerlendirildiği belirtildi. Gözlemevi, İstanbul Barosu’na yönelik uygulamaların, mesleki bağımsızlığa açık bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Törende bir diğer İnsan Hakları Ödülü de, Kolombiya’da büyük çok uluslu şirketlere karşı kırsal ve yerli toplulukların haklarını savunduğu için avukat Andrea Del Rocio Torres Bobadilla’ya verildi.