İstanbul Barosu’ndan BirGün’ün sansürlenen haberi için itiraz

İstanbul Barosu, BirGün’ün gündeme getirdiği “Adliyede rüşvet çarkı” haberine gelen erişim engeli kararlarına itiraz etti. İtirazda, “Yargıyı doğrudan ilgilendiren meselelere ilişkin olarak haber ve içeriklere ulaşılamaması, ifade özgürlüğünü de ihlal etmektedir” denildi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ilettiği “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını içeren dilekçesine ilişkin haberlere, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engeli kararına itiraz etti. Erişim engeli kararının kaldırılmasının talep edildiği dilekçede; “Yargıyı doğrudan ilgilendiren meselelere ilişkin olarak haber ve içeriklere ulaşılamaması, ifade özgürlüğünü de ihlal etmektedir” denildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 6 Ekim 2023’te Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne yazdığı yazı ile İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı ve hâkim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını dile getirmişti.

Uçar’ın HSK’ya başvurusu, BirGün Gazetesi muhabiri Timur Soykan tarafından haberleştirilmişti. Soykan’ın haberi ve ilgili haberlere erişimin engellenmesi talep edilmişti. Erişim engelini, Başsavcı Uçar’ın HSK’ya gönderdiği yazıda adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun talep etmişti. İddiaları konu edinen 77 habere ilişkin, yine İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verilmişti.

İstanbul Barosu, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13 Ekim 2023 tarihli erişim engeli kararına itiraz etti. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç; hem kendisi adına hem de Baro adına İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu; “usul ve yasaya aykırı kararın kaldırılmasını” talep etti.

İtiraz dilekçesinde, şu değerlendirmeler yapıldı:

“BirGün Gazetesi’nde, gazeteci Timur Soykan tarafından 13.10.2023 tarihinde yayınlanan haberde, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu arasındaki resmi yazışmaların bir kısmı haber haline getirilmiştir. Haberde yer verilen ilgili yazıda, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde tahliye, adli kontrol kararları ve erişim engellenmesi kararlarının rüşvet karşılığında alındığına dair bilgilere yer verilmiştir.

“HABERİN YAYINLANDIĞI GÜN…”

Haberin yayınlandığı gün, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13.10.2023 tarihli kararıyla, başka haberin yer aldığı birçok internet haber sitesi ve sosyal medya içeriklerine erişimin engellenmesi, içeriğin çıkartılması ve silinmesine şeklinde karar verilmiştir. Söz konusu karar da yine kamuoyunda gündem haline getirilmiştir.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMASI ANIMSATILDI

Aynı gün yukarıda yer verilen olaya ilişkin olarak Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç tarafından açıklama yapılarak konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapılacağı belirtilmiştir. Yine söz konusu olaya ilişkin olarak birçok siyasetçi tarafından açıklamalar yapılmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun (…) Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerinin sayıldığı 95/21. maddesinde; ‘Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hükmü düzenlenmiştir.

“İLK BAKIŞTA İHLAL DOKTRİNİ…”

Halkın haber alma hakkının etkili şekilde kullanılması, böylelikle hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumak kavramlarına işlerlik kazandırmak için bu itiraz başvurusunda bulunuyoruz.

Anayasa Mahkemesi, 27.10.2021 tarihli Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. ve Diğerleri Başvurusu kapsamında vermiş olduğu pilot karar usulünün uygulandığı kararında derece mahkemelerinin, 6561 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında verdikleri aynı yöndeki kararlarının; sistematik bir sorunun varlığına işaret ettiklerini ve bu sorunun doğrudan kanun hükmünden kaynaklandığını belirtmiştir. Mahkeme, bu bağlamda, bu kanunun hükmünün uygulanması nedeniyle benzer yeni ihlallerin oluşmaması için ülkemizde hali hazırda işleyen yeni sistemin yeniden ele alınmasına yönelik bir ihtiyacın varlığını ortaya koymuştur. Bu nedenle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13.10.2023 tarihli kararına dayanak konun hükmü, somut olaya uygulanamayacağından, kararın kaldırılmasına ve itirazın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. Öte yandan karar, Anayasa Mahkemesi’nin Ali Kıdık kararında 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinin uygulanması ile ilgili ‘prima facie’, yani ‘ilk bakışta ihlal doktrini’nin uygulanmasına ilişkin ortaya koymuş olduğu ilkelere de aykırıdır.

Anayasa’nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü sadece ‘düşünce ve kanaate sahip olma özgürlüğünü’ değil, aynı zamanda sahip olunan ‘düşünce ve kanaati açıklama ve yayma’, buna bağlı olarak ‘haber ve görüş alma ve verme’ özgürlüklerini de kapsamaktadır. Bu bakımdan yargıyı doğrudan ilgilendiren meselelere ilişkin olarak haber ve içeriklere ulaşılamaması, ifade özgürlüğünü de ihlal etmektedir.”

254 HABERE ERİŞİM ENGELLENMİŞTİ

İstanbul Barosu’nun kaldırılmasını talep ettiği erişim engeli kararının ardından, haberlerde adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Altun’un adının geçtiği 177 habere daha erişim engeli getirilmişti. Hakimliğin, engellediği haberler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki gün önce grup toplantısında yaptığı konu ile ilgili açıklamaları da yer aldı.