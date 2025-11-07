İstanbul Barosundan 'Tayfun Kahraman' kararına ilişkin açıklama: Anayasal düzeni ilga girişimidir

İstanbul Barosu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına tepki gösterdi.

İstanbul Barosu karara ilişin yazılı açıklama yaptı. Baro'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AYM KARARINA UYMAMAK HUKUKA AYKIRIDIR”

"Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman ile ilgili verdiği ihlal kararına ilk derece mahkemesi tarafından uyulmaması hukuka aykırı olduğu gibi, anayasal düzeni ilga girişimidir. Anayasa Mahkemesi’nin daha evvel başka bir kararında da belirttiği gibi 'Türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla Anayasa’yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü bulunan mahkemelerin ve kamu gücünü kullanan diğer organların, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde, Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsaade edilemez.' (Şerafettin Can Atalay No. 3, s.68-69

İstanbul Barosu olarak bir kez daha tekrar ediyoruz: Mahkemelerin birbirinin kararını 'tanımadığı' bir düzen yaratma çabasını kabul etmiyoruz. Tayfun Kahraman hakkında verilen karar , tıpkı öncesinde birçok kişi için verilen Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi, anayasamızın 6, 11 ve 153. maddeleri uyarınca bağlayıcıdır. Aksi davranışlar hukuku, toplumu ve nihayet hepimizin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Kamuoyuna duyurulur."