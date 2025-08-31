İstanbul Barosu’ndan yeni adli yılın ilk gününde basın açıklaması

İstanbul Barosu, 2025-2026 Adli Yılı’nın ilk gününde İstanbul Barosu önünde açıklama yapacak.

Yarın saat 11.00-12.00 arası Baro’nun İstiklal Caddesi’ndeki binası önünde “Adaletin olmadığı, savunmanın susturulmaya çalışıldığı adli yıl, kara yıl” başlıklı eylem düzenlenecek.

ADLİ YARGILANMA HAKKI İÇİN BULUŞACAĞIZ

İstanbul Barosu tarafından yarınki basın açıklamasına yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“Cezasızlık, demokratik iradenin gaspı, ihmaller, yurttaşların savunmasız bırakılma riski ve doğa katliamları... 2024-2025 adli yılında avukatlar engellemelerle karşılaştı, saldırıya uğradı, tehdit edildi, öldürüldü, tutuklandı. Savunmanın susturulmaya çalışıldığı “Adli Yıl, Kara Yıl” olarak kayıtlara geçti. Yeni dönemde “adil yargılanma hakkı” ve “adil yargılama yükümlülüğü” için önerilerimizin sunulacağı basın toplantımıza meslektaşlarımızı bekliyoruz."