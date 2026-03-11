İstanbul Barosu’nun "çocuk suçları" başvurusu kabul edildi: Dostane çözüm kararı çıktı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, adliyelerde çocuklara ilişkin soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde “çocuk suçları”, “çocuk suçlular bürosu” şeklinde kullanılan ifadelerin çocuklar açısından damgalayıcı nitelik taşıdığı ve çocuk hakları yaklaşımıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuruda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvur hakkında dostane çözüm kararı verildi.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin, adliyelerde çocuklara ilişkin soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan ifadelerin değiştirilmesi talebiyle yaptığı başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından kabul edildi. Başvuru “dostane çözüm” kararıyla sonuçlandı.

Baro tarafından yapılan başvuruda, bazı birim tabelalarında yer alan ifadelerin çocukları doğrudan “suç” kavramıyla özdeşleştirdiği, bu durumun masumiyet karinesine zarar verdiği ve çocuk adalet sisteminin koruyucu, onarıcı ve hak temelli yaklaşımıyla bağdaşmadığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu birim adlarının çocuk haklarına uygun ve damgalayıcı olmayan ifadelerle değiştirilmesi talep edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yaptığı inceleme sonucunda başvurunun haklı bulunduğu ve konunun dostane çözüm kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Karar doğrultusunda adliyelerde kullanılan bazı birim adlandırmalarının çocuk hakları perspektifine uygun biçimde yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, kararın çocuk adalet sisteminde kullanılan dilin çocukların üstün yararı, ayrımcılık yasağı ve damgalanmama ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Merkez, çocuk hakları alanında hak temelli ve çocuk dostu bir adalet sistemi için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.