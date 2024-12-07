İstanbul-Başakşehir'de cip kırtasiyeye daldı
Başakşehir'de park etmeye çalıştığı aracıyla kırtasiyeye giren sürücü, iş yerinde hasara yol açtı. Dükkana giren cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. yönetimindeki 34 HZ 3978 plakalı cip, sürücüsünün aracı park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıktı. Manevra sırasında fren yerine gaz pedalına basan sürücü, aracıyla kaldırımı aşarak kırtasiyeye girdi. Kırtasiyede bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, kendilerini dükkandan dışarı attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Sürücü H.B., kazayı yara almadan atlattı. İş yeri ve araçta hasar oluştu. Cip, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.