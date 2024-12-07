İstanbul-Başakşehir'de cip kırtasiyeye daldı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. yönetimindeki 34 HZ 3978 plakalı cip, sürücüsünün aracı park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıktı. Manevra sırasında fren yerine gaz pedalına basan sürücü, aracıyla kaldırımı aşarak kırtasiyeye girdi. Kırtasiyede bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, kendilerini dükkandan dışarı attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Sürücü H.B., kazayı yara almadan atlattı. İş yeri ve araçta hasar oluştu. Cip, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.