İstanbul - Başakşehir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştı. Kazada motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde İstanbul Havalimanı istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 34 GIU Plakalı motosiklet sürücüsü Yavuz Haktan Avare ve arkasında oturan Ercan Şenşakrak seyir halindeyken 34 CPB 982 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ercan Şenşakrak ve Yavuz Haktan Avare’yi ambulanslar ile hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak için polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar da çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik normale döndü.